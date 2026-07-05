Gaziantep'in Nizip, Şahinbey ve Yavuzeli ilçelerinde kenevir ekimi yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
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Bu kapsamda, kenevir ekimi yaptığı belirlenen 8 şüphelinin Nizip, Şahinbey ve Yavuzeli ilçelerindeki ikametleri ile arazilerinde arama yapıldı.
Aramalarda 151 kök kenevir bitkisi ile 110 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA