Derbi Haftaları Belli Oldu

Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan fikstür çekiminin ardından sezonun en önemli maçlarının oynanacağı haftalar açıklandı.

4. hafta: Fenerbahçe – Beşiktaş

Fenerbahçe – Beşiktaş 6. hafta: Trabzonspor – Galatasaray

Trabzonspor – Galatasaray 8. hafta: Trabzonspor – Beşiktaş

Trabzonspor – Beşiktaş 9. hafta: Galatasaray – Fenerbahçe

Galatasaray – Fenerbahçe 13. hafta: Beşiktaş – Galatasaray

Beşiktaş – Galatasaray 15. hafta: Fenerbahçe – Trabzonspor

Yeni Sezon 14 Ağustos’ta Başlıyor

Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun ilk düdüğü 14 Ağustos’ta çalacak. Lige 21 Aralık’ta ara verilecek, ikinci yarı ise 15 Ocak 2027’de başlayacak. Sezonun şampiyonu ve küme düşecek ekipleri belirleyecek son maçlar ise 23 Mayıs 2027’de oynanacak.

Yeni sezonda erken haftalarda oynanacak derbiler, şampiyonluk yarışının seyrini daha ilk aylardan belirleyebilecek.