A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki son sınavında turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya geldi. Los Angeles Stadı'nda oynanan mücadelede büyük bir karakter ortaya koyan ay-yıldızlılar, rakibini 3-2 mağlup ederek Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti.

90+8'de Gelen Galibiyet

Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Türkiye'nin gollerini Arda Güler, Orkun Kökçü ve uzatma dakikalarında Kaan Ayhan kaydetti.

Mücadelenin kaderini belirleyen gol ise 90+8. dakikada geldi. Sonradan oyuna dahil olan Kaan Ayhan, attığı golle milli takıma turnuvadaki ilk ve tek galibiyetini kazandırdı.

Arda Güler Tarihe Geçti

Milli takımın Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü atan Arda Güler, aynı zamanda önemli bir rekora da imza attı.

21 yaş 120 günlükken fileleri havalandıran genç yıldız, Dünya Kupası'nda gol atan en genç Türk futbolcu unvanını elde ederek, 2002 Dünya Kupası'nda bu rekoru elinde bulunduran Emre Belözoğlu'nu geride bıraktı.

Orkun'dan Şık Gol

Ay-yıldızlı ekibin ikinci golü 31. dakikada geldi. Eren Elmalı'nın hazırladığı pozisyonda Orkun Kökçü, ceza sahası içinde yaptığı klas vuruşla topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı.

Turnuvaya Galibiyetle Veda

İlk iki maçını kaybeden Türkiye, son karşılaşmasını kazanarak Dünya Kupası'nı 3 puanla tamamladı.

ABD ise grubu 6 puanla lider tamamlayarak son 32 turuna yükseldi ve Bosna Hersek ile eşleşti.

Tribünlerde Büyük İlgi

Los Angeles Stadı'nda oynanan mücadeleyi 70 bin 492 futbolsever takip etti. Türk taraftarlar, maç boyunca ay-yıldızlı ekibe büyük destek verirken, galibiyet sonrası futbolcular sevinçlerini tribünlerle birlikte kutladı.

Her ne kadar Dünya Kupası serüveni grup aşamasında sona erse de A Milli Takım, güçlü rakibi ABD karşısında aldığı galibiyetle turnuvaya moralli bir veda yaparak gelecek organizasyonlar için umut verdi.