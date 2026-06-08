Turnuva öncesi hazırlık maçlarında Kuzey Makedonya’yı 4-0 yenen ve Venezuela’yı 2-1 mağlup eden Türkiye, moral açısından güçlü bir görüntü sergiledi. Özellikle Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu ve Ferdi Kadıoğlu gibi isimlerin formu dikkat çekti.

Türkiye, D Grubu’nda Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşılaşacak. İlk maç 14 Haziran’da Avustralya’ya karşı oynanacak.

Teknik direktör Vincenzo Montella’nın belirlediği 26 kişilik kadroda Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi önemli isimler yer alıyor.

Turnuva yolculuğu Vancouver’da başlayacak ve milli takımın hedefi uzun süredir özlenen başarıyı yakalamak.