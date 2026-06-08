Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Sıfır Atık Festivali, düzenlenen çeşitli etkinliklerle sona erdi. Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının işbirliğiyle hayata geçirilen festival, 4-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu festivalde Büyükşehir Belediyesi, alanda kurduğu stantta sıfır atık yönetimi anlayışı ile hayata geçirdiği yatırımları binlerce ziyaretçiye tanıttı.

Çevre Yatırımları Tam Not Aldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi de festivalde açtığı stantla çevre alanında yürüttüğü çalışmalarını tanıttı. Şehrin sürdürülebilir geleceğine katkı sunan yatırımlarını ziyaretçilerle paylaşan Büyükşehir Belediyesi, çevre yönetimi konusunda ortaya koyduğu örnek uygulamalarla beğeni topladı. Enkaz Atıkları Ayrıştırma Tesisi, Kuzey İlçeler Entegre Katı Atık Tesisi, Kürtül Entegre Katı Atık Tesisi, Katı Atık Transfer İstasyonları, Karbon Yutak Alanı, KMBB Enerji tarafından şehrin muhtelif noktalarına kazandırılan şarj istasyonları ve birçok çevre yatırımları ile ziyaretçilerden tam not aldı.

Sürdürülebilir Kalkınmaya Büyükşehir İmzası

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çevre koruma, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir şehircilik alanlarında hayata geçirdiği projeler, festival boyunca vatandaşlardan ve sektör temsilcilerinden olumlu geri dönüşler aldı. Büyükşehir Belediyesi, çevreye duyarlı yatırımlarıyla hem Kahramanmaraş’ın geleceğine katkı sunmaya hem de Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine destek vermeye devam ediyor.

Yöresel Lezzetler Festivale Renk Kattı

Festival süresince Kahramanmaraş’ın çevre yatırımlarının yanı sıra köklü gastronomi kültürünü de tanıtıldı. Kahramanmaraş’a özgü yöresel lezzetlerin sergilendiği stantta, şehrin asırlardır süregelen mutfak mirasını yansıtan ürünler katılımcılarla buluşturuldu. Başta dünyaca ünlü Maraş dondurması olmak üzere tarhana, Maraş çöreği, Maraş fıstık ezmesi ve birbirinden özel yöresel ürünler, festival alanını ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerden büyük ilgi gördü. Stantta ikram edilen lezzetleri tatma imkânı bulan ziyaretçiler, ürünlerin kendine has özelliklerini yakından tanırken, Kahramanmaraş’ın zengin mutfak kültürü ve geleneksel üretim teknikleri hakkında da detaylı bilgi aldı.