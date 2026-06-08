Türkiye’nin ilk ve tek UNESCO Edebiyat Şehri olan Kahramanmaraş’ta kültür ve sanat hayatına değer katmaya devam eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türk edebiyatının önemli isimleri Cahit Zarifoğlu, Abdurrahim Karakoç ve Mevlâna İdris’i vefat yıl dönümlerinde düzenlediği özel programla andı.

Türk edebiyatında derin izler bırakan Zarifoğlu, Karakoç ve Mevlâna İdris’in anısına düzenlenen programda, üç usta kalemin unutulmaz eserleri yeniden hayat buldu. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen şiir dinletisine her yaştan edebiyatsever yoğun ilgi gösterirken, salonda duygu dolu anlar yaşandı. Katılımcılar, edebiyat dünyasının önemli isimlerinin eserleri eşliğinde hem geçmişe yolculuk yaptı hem de Türk şiirinin zenginliğini bir kez daha hissetme fırsatı buldu.

İbrahim Sadri’den Unutulmaz Performans

Programın konuğu olan şair ve sunucu İbrahim Sadri; Cahit Zarifoğlu, Abdurrahim Karakoç ve Mevlâna İdris’in hafızalara kazınan şiirlerini kendine özgü yorumuyla seslendirdi. Usta isimlerin duygu yüklü dizeleri, Sadri’nin etkileyici performansıyla dinleyicilerden büyük beğeni topladı. Şiirin ve edebiyatın birleştirici gücünün hissedildiği gecede, salonu dolduran katılımcılar zaman zaman duygusal anlar yaşarken, zaman zaman da şiirlerin derin anlam dünyasında unutulmaz bir yolculuğa çıktı.

Edebiyatseverlerden Büyükşehir’e Teşekkür

Yoğun katılımla gerçekleştirilen program sonunda edebiyatseverler, böylesine anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Katılımcılar, şehrin edebiyat kimliğini güçlendiren ve kültürel hafızayı canlı tutan etkinliklerin artarak devam etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

“Heyecan Verici Bir Akşam Oldu”

Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan İbrahim Sadri, Kahramanmaraş’ta bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Edebiyatın baş şehri olan Kahramanmaraş’ta bulunmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Güzel ve kadim kentte üç değerli ustayı eserleriyle yâd ettik. Heyecan verici bir akşam oldu. Katılımları için Kahramanmaraşlı dostlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.