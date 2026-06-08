İlk Etapta 28 Kilometrelik Yol Yenilendi

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, şehir merkezinde şu ana kadar önemli bir mesafe kat edildi. Dulkadiroğlu’nda Yavuz Selim, Menderes, Pınarbaşı ve Şeyh Şamil Mahalleleri ile Onikişubat’ta Hacı Bayram Veli Mahallesi’nde toplam 28 kilometrelik arter sıcak asfaltla yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Özellikle altyapı çalışmaları sonrası yıpranan, yoğun araç trafiği nedeniyle deformasyona uğrayan ve sürüş konforunu olumsuz etkileyen yolların yenilenmesiyle birlikte mahallelerin ulaşım standardı yükseltilirken, şehir içi trafik akışına da önemli katkı sağlandı.

8 – 14 Haziran Arasında 21 Farklı Noktada Asfalt Serimi

Asfalt seferberliğinin yeni etabında ise ekipler, 8 – 14 Haziran tarihleri arasında şehir merkezindeki 21 farklı noktada sıcak asfalt uygulaması gerçekleştirecek. Program kapsamında Dulkadiroğlu’nun çeşitli mahallelerinde yoğun bir çalışma yürütülmesi planlanıyor. Yavuz Selim Mahallesi’nde 73027, 73031, 73032, 73033, 73034, 73036, 73040, 73044, 73046 ve 73048. sokaklar sıcak asfaltla buluşturulacak.

Mahallede gerçekleştirilecek çalışmalarla birlikte bölgedeki ulaşım ağının daha modern ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Program kapsamında Menderes Mahallesi’nde de asfalt çalışmaları devam edecek. Mehmet Kasapkara Caddesi ile 46017, 46018, 46019, 46020, 46022, 46035 ve 46037. sokaklarda sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek. Bölgedeki yolların yenilenmesiyle birlikte hem sürüş güvenliğinin artırılması hem de vatandaşların günlük ulaşımını daha rahat gerçekleştirebilmesi amaçlanıyor.

Gazneliler Caddesi de Sıcak Asfaltla Buluşuyor

Şehir merkezinin önemli ulaşım güzergâhlarından biri olan Gazipaşa Mahallesi’ndeki Gazneliler Caddesi de çalışma programına dahil edildi. Cadde, sıcak asfalt uygulamasıyla daha dayanıklı ve konforlu bir yapıya kavuşturulacak.

Trabzon ve Zübeyde Hanım Caddelerinde Son Asfalt Tabakaları Serilecek

Diğer yandan şehir trafiğinin yoğun olarak kullanıldığı Trabzon Caddesi ve Zübeyde Hanım Caddesi’nde de asfalt çalışmalarında son aşamaya gerçekleştirilecek. Her iki arterde de bu hafta gerçekleştirilecek son asfalt tabakalarının serilmesiyle birlikte çalışmalar tamamlanarak yollar yenilenmiş haliyle vatandaşların hizmetine sunulacak.