Kahramanmaraş'ta yaklaşık 300 gündür düzenli olarak gerçekleştirilen Boykot Nöbeti programında, Filistin'de yaşanan insani dram ve zulme dikkat çekildi. Katılımcılar, nöbetin vicdani sorumluluk anlayışıyla kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

"Farkındalık Hareketine Dönüştü"

Programda yapılan konuşmalarda, Maraş Boykot Nöbeti'nin yalnızca Kahramanmaraş'ta değil, Türkiye'nin farklı şehirlerinde ve yurt dışında da örnek gösterilen bir farkındalık hareketi haline geldiği belirtildi. Sosyal medya üzerinden yürütülen çalışmaların yaşanan olayların daha geniş kitlelere ulaşmasında önemli katkı sunduğu ifade edilirken, gönüllülere emekleri dolayısıyla teşekkür edildi.

"Filistin İnsanlığın Ortak Meselesidir"

Konuşmalarda, Filistin'de yaşananlara sessiz kalmamanın insani ve vicdani bir sorumluluk olduğu vurgulanırken, zulme karşı durmanın evrensel bir değer olduğunun altı çizildi. Bu kapsamda İspanya'nın Filistin konusunda insan hakları odaklı yaklaşımı örnek gösterilerek, Filistin meselesinin din, dil ve coğrafya ayrımı gözetmeksizin tüm insanlığın ortak vicdanını ilgilendiren bir konu olduğu ifade edildi.