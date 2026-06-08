Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, araçta çıkan yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.