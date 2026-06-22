“85 Milyonun Desteğini Boşa Çıkarmak İstemezdik”

A Milli Takım kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası’nda beklenen sonucu alamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Milli takım için dünyanın dört bir yanından gelen taraftarlara teşekkür eden Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Dünyanın her tarafından binlerce vatandaşımız milli takımlarını desteklemek için Amerika’ya geldi. Sabahın erken saatlerinde meydanlarda toplanıp milli takımını destekleyen insanlarımız oldu. Gönül isterdi ki bu kadar özveriyle takımına sahip çıkan 85 milyon insanımıza burada büyük bir sevinç yaşatalım. Ancak nasip olmadı. Bu bizi çok üzdü.”

“Buralara Bizi Taşıyan Bu Çocuklar”

Milli futbolcuların son yıllardaki başarılarına dikkat çeken Hacıosmanoğlu, oyuncuların hedef haline getirilmesini doğru bulmadığını belirtti.

“Buradan öncelikle futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek final oynayan onlar. Uluslararası A Ligi’ne çıkan onlar. 24 yıl sonra Dünya Kupası’na taşıyan da yine onlar. Başlarında da Montella hocamız ve teknik ekibimiz vardı. Bugün yaşanan hayal kırıklığı elbette hepimizi üzüyor ama bu başarıların mimarı olan insanları da unutamayız.”

“Dünya Kupası’na Bu Hedefler İçin Gelmemiştik”

TFF Başkanı, alınan sonuçların kimseyi memnun etmediğini ifade ederek duygularını şu sözlerle anlattı:

“Hakikaten kalbimiz sızlıyor. Malzemecisinden futbolcusuna, teknik kadrosundan yönetimine kadar herkesin kalbi sızlıyor. Çünkü biz Dünya Kupası’na bu hedefler için gelmemiştik. Ancak şunu herkes bilsin ki bu takım için emek veren herkes en az taraftarlarımız kadar üzgün.”

“Bu Çocuklara Başka İsimler Takacak Kadar Ahlaksızlaştılar”

Eleştirilerin bir bölümünün yapıcı olmaktan çıktığını söyleyen Hacıosmanoğlu, bazı yorumlara sert tepki gösterdi.

“Olumlu ve yapıcı eleştirilerin başımızın üzerinde yeri var. Elbette eleştiri olacak. Ancak ahlak dışına çıkıp hakaret boyutuna ulaşan ifadeler kabul edilemez. Bizim çocuklarımıza farklı sıfatlar yakıştıracak kadar ileri giden insanların neye hizmet ettiğini 80 milyonun takdirine bırakıyorum.”

“Hocamıza da Oyuncularımıza da Sahip Çıkacağız”

Son günlerde Vincenzo Montella ile ilgili ortaya atılan ayrılık iddialarına da değinen Hacıosmanoğlu, teknik heyetin arkasında olduklarını vurguladı.

“Hocasına da sahip çıkacağız, oyuncularına da sahip çıkacağız. Burası bir kulüp takımı değil. Burada başarısızlık yaşandığında 15 futbolcuyu gönderip yerine 15 futbolcu alamazsınız. Hocayı gönderip yerine yeni bir teknik adam getirmekle her şey çözülmez.”

“İki gündür hocaların isimlerini yazıyorlar. Ama bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir; biz yolda yürüdüklerimizi yolda bulduklarımızla asla değiştirmeyiz. Eğer iki yılda bu başarıları bu teknik ekip ve bu çocuklarla yaşadıysak yine onlarla yolumuza devam ederiz.”

Montella İstifa Etti Mi?

Montella’nın istifasının gündeme gelip gelmediği sorusuna ise net cevap verdi.

“Hiç ona fırsat vermedim. Böyle bir konuşma geçmedi aramızda. Başkan olarak hocanın da oyuncunun da psikolojisini korumak zorundasınız. Böyle bir ortamın oluşmasına izin vermem.”

“Takımın İçine Nifak Sokmaya Çalışıyorlar”

Milli takım içinde sorun varmış gibi bir algı oluşturulmak istendiğini savunan Hacıosmanoğlu, bazı yorumların kasıtlı olduğunu öne sürdü.

“İlk maçtan itibaren takımın içinde kargaşa varmış gibi bir hava oluşturulmaya çalışıldı. Kaptanın takımı yönettiği, oyuncuların birbirleriyle sorun yaşadığı gibi söylemler ortaya atıldı. Bunların hiçbirinin gerçekle ilgisi yok. Bu nifakları takımın içine sokmaya ne gerek var?”

Adalet Bakanlığı’na Çağrı

TFF Başkanı, sosyal medya ve bazı yorumlarda kullanılan dilin artık eleştiri sınırlarını aştığını belirterek yasal düzenleme talebinde bulundu.

“Buradan Adalet Bakanımıza sesleniyorum. Elbette yorum yapacağız, yazacağız, çizeceğiz ama ahlak sınırlarını aşmayacağız. Dünyanın hangi ülkesinde bu kadar ağır hakaretlerin normal karşılandığını görmek istiyorum. Toplumun ahlaki yapısını korumak ve futbolun gelişimini sağlamak için bu konuda bir düzenleme yapılmasının gerekli olduğuna inanıyorum.”

“Bu Takım Yine Bu Milleti Sevindirecek”

Açıklamalarının sonunda umut mesajı veren Hacıosmanoğlu, milli takımın geleceğine olan inancını dile getirdi.

“Futbolcunun da hatası olur, teknik kadronun da, yöneticinin de. Ama futbolda bazen bir top direğin içinden girer, bazen dışarı çıkar. Bugün farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Bunlara takılıp kalmayacağız. Bu çocuklar yine ayağa kalkacak. Cenab-ı Allah bu çocuklara yine bu aziz milleti sevindirmeyi nasip edecek. Buna yürekten inanıyoruz.”