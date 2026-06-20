Grubundaki ikinci yenilgisini alan Türkiye, bu sonuçla son maçlar öncesinde üst tura çıkma şansını kaybetti. Ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki son karşılaşmasını 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00’te ev sahibi ülkelerden ABD’ye karşı oynayacak.

Türkiye erken yediği golle geriye düştü

Karşılaşmaya istediği başlangıcı yapamayan Türkiye, henüz 2. dakikada Paraguay’ın golüne engel olamadı. Savunmadan çıkarılamayan top sonrası Enciso’nun pasında ceza yayı önünde topla buluşan Galarza, sert vuruşla Paraguay’ı 1-0 öne geçirdi.

İlk yarıda oyuna denge getirmeye çalışan Türkiye, 13. dakikada gole yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu’nun ortasında savunmadan dönen top yeniden bu oyuncuda kaldı. Kerem’in pasında Arda Güler’in ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.

dakikada ise Türkiye beraberliğe çok yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı serbest vuruşta Mert Müldür’ün kafa vuruşu önce üst direğe ardından yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

Paraguay 10 kişi kaldı, Türkiye fırsatları değerlendiremedi

Mücadelenin 45+3. dakikasında Paraguay’da Almiron, VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İkinci yarıya bir kişi fazla başlayan Türkiye, buna rağmen aradığı golü bulamadı.

İkinci yarıda İsmail Yüksek, Kenan Yıldız, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Can Uzun ve Deniz Gül ile etkili olmaya çalışan milliler, Paraguay kalecisi Gill’i geçemedi. Özellikle 89. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın pasında Can Uzun’un şutundan dönen topu tamamlamak isteyen Deniz Gül’ün vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Montella’dan ilk 11’de 3 değişiklik

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Paraguay karşısında ilk 11’de 3 değişiklik yaptı. Avustralya maçında ilk 11’de sahaya çıkan Zeki Çelik, Orkun Kökçü ve Barış Alper Yılmaz bu kez yedek kulübesinde yer aldı. Bu isimlerin yerine Mert Müldür, Yunus Akgün ve Kenan Yıldız forma giydi.

Türkiye Dünya Kupası’na erken veda etti

Karşılaşmanın kalan dakikalarında eşitliği sağlayamayan Türkiye, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla grupta ikinci yenilgisini alan ay-yıldızlılar, 2026 FIFA Dünya Kupası’na grup aşamasında veda etti.