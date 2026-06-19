2026 FIFA Dünya Kupası'na 24 yıl sonra yeniden katılan A Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Avustralya yenilgisinin ardından gözler kritik mücadeleye çevrilirken, ay-yıldızlılar turnuvadaki ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak. İlk maçta Avustralya karşısında sahadan 2-0 mağlup ayrılan milliler, gruptan çıkma umutlarını sürdürmek adına kritik öneme sahip mücadelede galibiyet arayacak.

San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 06.00'da başlayacak. Mücadeleyi El Salvadorlu hakem Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek.

D Grubu'nda ilk maçların ardından ABD ve Avustralya üçer puanla ilk iki sırada yer alırken, Türkiye ile Paraguay henüz puanla tanışamadı. Bu nedenle iki takım açısından da karşılaşma büyük önem taşıyor.

Gözler Hücum Hattında

A Milli Takım, Avustralya karşısında topa sahip olma ve hücum istatistiklerinde üstün bir görüntü ortaya koymasına rağmen skor üretmeyi başaramadı. Teknik direktör Vincenzo Montella ve öğrencileri, Paraguay karşısında bu sorunu çözerek turnuvadaki ilk galibiyetlerini elde etmeyi hedefliyor.

Hazırlıklar Tamamlandı

Milliler, kritik karşılaşma öncesindeki son antrenmanını San Jose Park'ta gerçekleştirdi. Çalışmanın ilk bölümü basına açık yapılırken, kalan bölümde Paraguay maçının taktik planı üzerinde duruldu.

Antrenman öncesinde basın mensupları tarafından doğum günü kutlanan Vincenzo Montella, 52 yaşına girdi. İdmana tüm futbolcuların eksiksiz katılması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Sonraki Rakip ABD

Paraguay karşılaşmasının ardından Türkiye, grup aşamasındaki son maçında ev sahibi ABD ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, gruptan çıkma hedefi doğrultusunda önce Paraguay engelini aşmayı amaçlıyor.

Dünya Kupası'nda yeni bir sayfa açmak isteyen milliler, San Francisco'da sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

A Milli Takım kadrosu

Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır.

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik.

Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan.

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın.