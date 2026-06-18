Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültürel ve edebi kimliğini dünya vitrinine taşıyacak bir etkinliğe imza attı. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda "Edebiyat Şehri" ünvanıyla gururumuz olan Kahramanmaraş’ın eşsiz mirası, İstanbul’un tarihi sembolü Galata Kulesi’ne yansıtılan büyüleyici bir görsel şölenle tüm dünyaya tanıtıldı.



Tarih ve Edebiyat Aynı Karede Buluştu

Bu akşam saat 22.30’da gerçekleşen özel yansı (mapping) gösterisinde, yüzlerce yıllık Galata Kulesi adeta dev bir edebiyat sayfasına dönüştü. Kahramanmaraş’ın köklü kültürel değerleri, şiirsel birikimi ve yetiştirdiği büyük edebiyatçıların izleri, kule duvarlarında yükselen etkileyici görsellerle hayat buldu.



Marka Değerine Dev Katkı Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra İstanbulluların da yoğun ilgi gösterdiği bu tarihi buluşma, Kahramanmaraş’ın küresel bir kültür markası olma yolundaki gücünü bir kez daha kanıtladı.



Kentin bin yıllık ruhunu İstanbul’un kalbine taşıyan bu etkinlik, izleyenlere hem görsel hem de kültürel bir ziyafet sundu. Tarihi kule, o gece sadece İstanbul'u değil, Kahramanmaraş'ın kelimelerle örülü eşsiz dünyasını da aydınlattı.