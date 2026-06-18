Kaza, Elbistan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Göçer (59) idaresindeki 46 EE 095 plakalı otomobil, şehir merkezi istikametinden Elbistan Devlet Hastanesi yönüne seyir halindeyken, yolcu almak amacıyla yavaşlayan O.A. yönetimindeki 46 H 0532 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan ağır yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Acil serviste tedavi altına alınan Ramazan Göçer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kalealtı Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Göçer’in cenazesi, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.