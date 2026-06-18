Kahramanmaraş’ta sağlık alanında hizmet veren Özel Megapoint Hastanesi, uzman hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Yüzbaşıoğlu hastanede hasta kabulüne başladı.

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, yeni görevlendirme ile birlikte genel cerrahi alanındaki muayene ve tedavi süreçlerinin daha etkin, hızlı ve erişilebilir hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Prof. Dr. Yüzbaşıoğlu’ndan hizmet almak isteyen hastaların, Megapoint Hastanesi üzerinden randevu oluşturabilecekleri ifade edildi.

Hastane yetkilileri, sağlık hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, yeni katılan uzman kadronun bölge halkına önemli katkı sağlayacağını kaydetti.