20 ve 21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) süresince öğrenci ve velilere çeşitli hizmetler sunulacak. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi tarafından YKS’ye girecek öğrencilere yönelik ücretsiz toplu taşıma imkânı sağlayacak. Öğrenciler, sınav giriş belgelerini göstermeleri halinde Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanabilecek.

10 Farklı Noktaya Bekleme ve İkram Noktası Kurulacak

Her yıl öğrenci velilerine yönelik de çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu sene de velileri unutmadı. Onikişubat, Dulkadiroğlu, KSÜ, Elbistan, Afşin ve Göksun’da 10 farklı alanda bekleme ve ikram alanları oluşturulacak.

Onikişubat’ta Şehit Ahmet Gülbahar Ortaokulu önü, KSÜ’de Eğitim Fakültesi ve Ziraat Fakültesi önü;

Dulkadiroğlu’nda TOKİ Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Lisesi önü;

Elbistan’da Elbistan Anadolu Lisesi ve Mükrimin Halil Anadolu Lisesi önünde;

Afşin’de Afşin Fen Lisesi, Afşin Anadolu Lisesi ve Afşin Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde;

Göksun’da ise KSÜ Göksun Meslek Yüksek Okulu önünde kurulacak noktalarda velilere çeşitli ikramlar sunulacak.

Oluşturulacak bekleme alanlarıyla velilerin sınav süresince daha konforlu bir ortamda vakit geçirmesini sağlanacak. Ayrıca sınava katılan öğrencilere sınav öncesinde moral vermek, sınav sonrasında ise ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli ikramlarda bulunulacak. Sınav günü boyunca sahada görev yapacak Büyükşehir Belediyesi ekipleri de öğrenci ve velilerin taleplerine anında cevap vererek organizasyonun sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlayacak.