Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültürel kimliğini ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na "Edebiyat Şehri" unvanıyla taçlandırılan Kahramanmaraş’ın eşsiz mirası İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından biri olan Galata Kulesi'nde düzenlenecek özel bir yansı gösterisiyle kamuoyuna tanıtılacak.

18 Haziran Perşembe günü saat 22.30’da gerçekleştirilecek olan yansı gösterimde Kahramanmaraş'ın UNESCO Edebiyat Şehri kimliği, kentin kültürel değerleri ve edebiyat alanındaki güçlü birikimi etkileyici görseller eşliğinde ziyaretçilere sunulacak. Tarih ile kültürü aynı karede buluşturacak etkinlik, hem İstanbul'da yaşayan vatandaşlara hem de yerli ve yabancı turistlere Kahramanmaraş'ın kültürel zenginliğini tanıtmış olacak. Gerçekleştirilecek yansı gösterisinin, Kahramanmaraş'ın kültürel marka değerinin güçlendirilmesine katkı sunması bekleniyor.