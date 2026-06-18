Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında alınan numunelerin laboratuvar sonuçları netleşmeye başladı. İlk değerlendirmelere göre bazı şüphelilerde madde kullanımına işaret eden bulgular tespit edildi.
Test Sonucu Pozitif Çıkan İsimler
Soruşturma kapsamında test sonuçlarının pozitif çıktığı öne sürülen isimler arasında şu kişiler yer aldı:
- Ali Efe Bezci
- Berdan Mardini
- Enis Arıkan
- Kenan Doğulu
- Oğuzhan Beker
- Ozan Doğulu
- Tolga Çam
- Yaşar İpek
Soruşturma Süreci Devam Ediyor
Yetkililerin, test sonuçlarının kesinleşmesi ve adli sürecin tamamlanması için incelemelerini sürdürdüğü belirtildi. Dosya kapsamında ifadelerin alınmasına ve teknik raporların değerlendirilmesine devam ediliyor.
Resmî Açıklama Bekleniyor
Soruşturma hakkında savcılık veya ilgili kolluk birimlerinden henüz kapsamlı bir resmî açıklama yapılmadı. Sürecin ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.