Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında alınan numunelerin laboratuvar sonuçları netleşmeye başladı. İlk değerlendirmelere göre bazı şüphelilerde madde kullanımına işaret eden bulgular tespit edildi.

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Test Sonucu Pozitif Çıkan İsimler

Soruşturma kapsamında test sonuçlarının pozitif çıktığı öne sürülen isimler arasında şu kişiler yer aldı:

  • Ali Efe Bezci
  • Berdan Mardini
  • Enis Arıkan
  • Kenan Doğulu
  • Oğuzhan Beker
  • Ozan Doğulu
  • Tolga Çam
  • Yaşar İpek

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Soruşturma Süreci Devam Ediyor

Yetkililerin, test sonuçlarının kesinleşmesi ve adli sürecin tamamlanması için incelemelerini sürdürdüğü belirtildi. Dosya kapsamında ifadelerin alınmasına ve teknik raporların değerlendirilmesine devam ediliyor.

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Resmî Açıklama Bekleniyor

Soruşturma hakkında savcılık veya ilgili kolluk birimlerinden henüz kapsamlı bir resmî açıklama yapılmadı. Sürecin ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.