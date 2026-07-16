Medya, sanat ve iş dünyasını sarsan son dakika gelişmesi... Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında dev bir soruşturmanın düğmesine bastı. Kamuoyunun yakından tanıdığı çok sayıda şarkıcı, oyuncu, iş insanı ve işletmecinin uyuşturucu ağında yer aldığı iddiasıyla haklarında yasal işlem başlatıldı.

Aralarında Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve ünlü yapımcı Mehmet Fatih Aksoy'un da bulunduğu 25 kişilik listede yer alan şüpheliler hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme kararı çıkartıldı.

Savcılıktan Çarpıcı Açıklama: "Makul Şüpheyi Destekleyen Deliller Var"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin yapılan resmi açıklamada, hedefteki isimlerin uyuşturucu kullanımının ötesinde suçlara karıştığı vurgulandı. Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada; kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmıştır."

Jandarma Düğmeye Bastı: Adreslerde Arama ve Biyolojik İnceleme

Alınan talimat doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hızlı bir şekilde operasyon başlattı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar gerçekleştirilirken, gözaltına alınan isimler üzerinde biyolojik incelemeler (kan, saç, idrar örnekleri) yapılması kararlaştırıldı. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Genişletilerek devam eden operasyonun ardından gözaltı sayısının artabileceği belirtilirken, adli sürecin seyri tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor.