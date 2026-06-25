Oyuncu Oktay Çubuk, iki ay önce Portekiz’in başkenti Lizbon’da geçirdiği ciddi sağlık sorununun ardından ilk kez konuştu. Kalbinin durduğunu ve doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndüğünü açıklayan Çubuk’un paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

Lizbon’da Kalbi Durdu, Doktorlar Hayata Döndürdü

30 yaşındaki oyuncu, Lizbon’da bulunduğu sırada aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahaleler sırasında kalbinin durduğu öğrenilen Çubuk, doktorların yoğun çabası sonucu yeniden hayata döndürüldü.

Hayati tehlikeyi atlatan genç oyuncu, bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

“Kısa Süreliğine Hayatımı Kaybettim”

Sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Çubuk, yaşadığı olayın hayatını tamamen değiştirdiğini belirtti.

Ünlü oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Doktorların söylediğine göre kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim ve sonra tekrar hayata döndüm. Bu olayın neden başıma geldiğini bilmiyorum. Bundan sonraki hayatımın nasıl şekilleneceğini de bilmiyorum. Ama bildiğim net bir şey var; çok şanslıyım. Çünkü hâlâ buradayım.”

“Bana Verilen Zamanı Daha Bilinçli Yaşamak İstiyorum”

Yaşadığı deneyimin ardından hayata bakışının değiştiğini ifade eden Çubuk, bundan sonraki süreçte zamanı daha değerli kullanmak istediğini söyledi.

Genç oyuncu, “Bundan sonra bana verilen zamanı daha bilinçli, daha gerçek ve layığıyla yaşamak istiyorum. Şu an bir iyileşme ve geri dönüş sürecindeyim. Zamanla daha iyi olacağıma inancım tam” dedi.

“Yaşadığımız Sürece Umut Vardır”

Takipçilerine de önemli mesajlar veren Çubuk, yaşadığı olayın kendisine hayatın değerini yeniden hatırlattığını belirterek şu sözlerle paylaşımını tamamladı:

“Bu süreç bana şunu hatırlattı; yaşadığımız sürece umut vardır. Her gün daha iyi bir insan olmak için bir şans. Ve belki de en önemlisi, iyi ve doğru bir iz bırakmak için bir fırsat. Son anı beklemek yerine şimdi yaşamak ve değişmek bizim elimizde.”

Ölümle yaşam arasında ince bir çizgide yürüyen Oktay Çubuk’un paylaşımı, sosyal medyada binlerce beğeni ve destek mesajı aldı. Özellikle “Kısa süreliğine hayatımı kaybettim” sözleri, takipçileri arasında en çok konuşulan ifadelerden biri oldu.