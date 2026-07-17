Mali İncelemeler (MASAK): Yapılan incelemeler, teknik-fiziki takipler ve MASAK raporları doğrultusunda; şüphelilerin mali profilleriyle uyuşmayan yüksek tutarlı para hareketleri, şans oyunları hesaplarına aktarılan yüksek meblağlar ve zincirleme tapu devir işlemleri tespit edildi.

Önceki Gözaltı ve Tutuklamalar: Soruşturmanın ilk aşamasında, aralarında dernek kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu çok sayıda şüpheliye yönelik operasyonlar düzenlenmiş ve bu süreçte adliyeye sevk edilen şüphelilerden bazıları hakkında tutuklama kararı verilmişti.