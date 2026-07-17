Operasyonun Detayları
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Gözaltı Kararı: Soruşturma çerçevesinde savcılık tarafından 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.
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Arama ve İşlemler: Oğuzhan Uğur’un evinde arama yapıldığı ve ifadesi alınmak üzere Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldüğü bildirildi. Şüphelilerin işlemlerinin ardından 20 Temmuz'da adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
Soruşturmanın Arka Planı
Soruşturma, Ahbap Derneği adına toplanan deprem yardımları ve bağışların usulsüz şekilde şüphelilerin şahsi ya da bağlantılı hesaplarına aktarıldığı iddiaları üzerine yoğunlaşıyor.
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Mali İncelemeler (MASAK): Yapılan incelemeler, teknik-fiziki takipler ve MASAK raporları doğrultusunda; şüphelilerin mali profilleriyle uyuşmayan yüksek tutarlı para hareketleri, şans oyunları hesaplarına aktarılan yüksek meblağlar ve zincirleme tapu devir işlemleri tespit edildi.
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Önceki Gözaltı ve Tutuklamalar: Soruşturmanın ilk aşamasında, aralarında dernek kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu çok sayıda şüpheliye yönelik operasyonlar düzenlenmiş ve bu süreçte adliyeye sevk edilen şüphelilerden bazıları hakkında tutuklama kararı verilmişti.