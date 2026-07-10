2016 yılında Paris’te dünyaevine giren çift, 2022’de oğulları Kurt Efe’yi kucaklarına alarak ilk kez ebeveyn olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Kivanc Tatlitug Ve Oglu Kurt Efe 19 Mayis Etkinliginde Ilgi Odagi Oldu

Magazin kulislerine yansıyan bilgilere göre, Başak Dizer’in yaklaşık beş aylık hamile olduğu ve çiftin bu kez bir kız bebek beklediği konuşuluyor.

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Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Tatlıtuğ çifti, henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak iddiaların kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldiği görülüyor.

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Kivanc Tatlitug Dan Oglu Kurt Efe Ile Yeni 18343048 5664 Amp

Hayranları ise sosyal medyada ünlü çifte şimdiden tebrik mesajları göndermeye başladı