2016 yılında Paris’te dünyaevine giren çift, 2022’de oğulları Kurt Efe’yi kucaklarına alarak ilk kez ebeveyn olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Magazin kulislerine yansıyan bilgilere göre, Başak Dizer’in yaklaşık beş aylık hamile olduğu ve çiftin bu kez bir kız bebek beklediği konuşuluyor.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Tatlıtuğ çifti, henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak iddiaların kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldiği görülüyor.

Hayranları ise sosyal medyada ünlü çifte şimdiden tebrik mesajları göndermeye başladı