Uluslararası petrol piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve rafineri maliyetlerindeki artış, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Temmuz ayının ilk günlerinden bu yana peş peşe gelen zamların ardından motorin fiyatlarında bir kez daha önemli bir artış yaşandı.

Küresel Gelişmeler Fiyatları Etkiliyor

Uzmanlar, son dönemdeki fiyat artışlarının temel nedenleri arasında Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ile küresel jeopolitik gelişmeleri gösteriyor. Temmuz ayı başından bu yana motorine yapılan zamların toplamı 5 lirayı aşmış durumda.

Büyükşehirlerde Yeni Fiyatlar

Son zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası’nda 69,88 TL’ye, Anadolu Yakası’nda 69,73 TL’ye yükseldi. Ankara’da litre fiyatı 70,99 TL’ye, İzmir’de ise 71,26 TL’ye ulaştı.

Eşel Mobilde Yeni Dönem

Akaryakıt zamlarının tüketiciye etkisini azaltmak amacıyla uygulanan eşel mobil sisteminin kademeli olarak kaldırılması da pompa fiyatlarındaki artışın daha belirgin hissedilmesine neden oluyor. Sektör temsilcileri, önümüzdeki günlerde küresel piyasalardaki gelişmelerin fiyatlar üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.