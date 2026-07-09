Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünün kazaya karışması sonucu adeta can pazarı yaşandı. Kahramanmaraş’tan yola çıkan İstanbul istikametine doğru ilerlemekte olan F.A. yönetimindeki 46 DC 111 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Savrulan otobüs, önce yol kenarındaki bariyerlere, ardından bir dinlenme tesisinin girişinde bulunan yön tabelasına şiddetle çarptı.

Bölgeye Ekipler Sevk Edildi

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otobüsteki yolcular büyük korku ve panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve karayolları ekibi ivedilikle sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Göksunlu Vatandaş Kurtarılamadı

Kazada otobüs sürücüsü F.A. dahil olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Hastaneden gelen acı haber ise yürekleri dağladı. Kazada ağır yaralananlar arasında bulunan, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Kavşut köyü nüfusuna kayıtlı 47yaşındaki Beyazıt Sürmeli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürmeli'nin vefatı memleketinde büyük üzüntüye yol açtı.

Kazayla ilgili tahkikat geniş çaplı olarak sürdürülüyor.