Dünya Liderleri Ankara'da Buluşuyor

NATO'nun 36. Liderler Zirvesi bugün Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlıyor. İki gün sürecek zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev sahipliği yaparken, toplantılar NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin yönetiminde gerçekleştirilecek.

Zirvede ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra NATO üyesi 31 müttefik ülkenin liderleri ve davetli ülke temsilcileri yer alacak. Başkent Ankara, zirve kapsamında binlerce diplomatı ve üst düzey devlet yetkilisini ağırlarken, kent genelinde geniş güvenlik önlemleri uygulanıyor.

Savunma Harcamaları İlk Gündem Maddesi

Liderlerin masasında ilk sırada savunma bütçeleri bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Lahey'de alınan karar doğrultusunda müttefik ülkelerin 2035 yılına kadar gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 5'ini savunmaya ayırmasına yönelik yol haritası değerlendirilecek.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirve öncesinde yaptığı açıklamada, ülkelerin bu hedef doğrultusunda somut ve uygulanabilir planlarını sunmalarını beklediklerini ifade etti.

Savunma Sanayisinde Yeni Anlaşmalar Bekleniyor

Zirve kapsamında düzenlenecek NATO Savunma Sanayi Forumu'nda milyarlarca dolarlık yeni savunma sanayi anlaşmalarının duyurulması bekleniyor. Forumda, ittifakın caydırıcılık kapasitesini güçlendirecek yeni projeler ve ortak üretim planları ele alınacak.

Ukrayna ve Bölgesel Güvenlik Masada

Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiği süreçte düzenlenen zirvede Ukrayna'ya verilecek destek de öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Özellikle hava savunma sistemleri ve askeri yardımlar konusunda yeni kararların alınması bekleniyor.

Bunun yanında Avrupa'nın güvenliği, Orta Doğu'daki gelişmeler ve küresel tehditler de liderlerin değerlendireceği başlıklar arasında bulunuyor.

Türkiye'nin Stratejik Rolü Güçleniyor

Uzmanlar, Ankara'da gerçekleştirilen zirvenin Türkiye'nin NATO içindeki stratejik konumunu daha da güçlendireceğine dikkat çekiyor. 1952 yılından bu yana NATO üyesi olan Türkiye'nin, son dönemde üstlendiği diplomatik rol ve savunma sanayisindeki yükselişiyle ittifak içinde önemli bir konuma ulaştığı değerlendiriliyor.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de zirve öncesi yaptığı açıklamada Türkiye'nin ev sahipliğine teşekkür ederek organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.