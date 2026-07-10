Depozito katılım paylarında yapılan yeni düzenlemenin ardından, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için Ticaret Bakanlığı sahadaki kontrollerini sıklaştırdı. Bu kapsamda ekipler, ambalajlı içecek ürünlerinin fiyat hareketlerini mercek altına aldı.

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Çankaya ilçesinde bulunan bir zincir market şubesinde gerçekleştirilen denetimde, ambalajlı su başta olmak üzere depozito kapsamındaki ürünler detaylı şekilde incelendi.

Denetimlerde ürünlerin alış faturaları, raf satış fiyatları ve fiyat değişimleri karşılaştırıldı. Ekipler, depozito katılım payındaki artışın ürün fiyatlarına mevzuata aykırı şekilde yansıtılıp yansıtılmadığını kontrol etti.

Fiyat Değişimleri Takip Altında

Ticaret Bakanlığı, depozito uygulaması nedeniyle tüketici aleyhine oluşabilecek fiyat artışlarının yakından takip edildiğini belirtti. Yapılan kontrollerde, işletmelerin fiyatlandırma süreçleri ve ürün maliyetleri incelenerek haksız uygulamaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, vatandaşların karşılaştıkları olağan dışı fiyat artışlarını ilgili mercilere bildirebileceğini hatırlatırken, piyasa düzeninin korunması için denetimlerin devam edeceğini ifade etti.

Depozito sisteminin yaygınlaşmasıyla birlikte hem geri dönüşüm oranlarının artırılması hem de ambalaj atıklarının ekonomiye kazandırılması amaçlanırken, uygulamanın tüketici fiyatlarına etkisi de yakından izlenmeye devam edecek.