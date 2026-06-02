Erman Toroğlu Hakkında 3 Yıla Kadar Hapis İstemi

Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, televizyon ekranlarında yaptığı açıklamalar nedeniyle yargı süreciyle karşı karşıya kaldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Toroğlu hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Soruşturma Galatasaray Açıklamaları Sonrası Başladı

İddianamede, Erman Toroğlu'nun 8 Şubat tarihinde katıldığı bir televizyon programında Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında gerçekleştiğini öne sürdüğü görüşmeye ilişkin açıklamalarının soruşturma konusu olduğu belirtildi.

Savcılık, söz konusu açıklamalar nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Galatasaray ve Şirketi Müşteki Olarak Yer Aldı

Hazırlanan iddianamede Galatasaray Spor Kulübü ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ müşteki olarak yer alırken, Erman Toroğlu ise şüpheli sıfatıyla dosyada yer aldı.

"Kamuoyunu Yanıltmaya Yönelik Bilgi" İddiası

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Toroğlu'nun kamuoyu tarafından yakından takip edilen futbol gündemine ilişkin devlet kurumlarının açıklamaları dışında gerçeğe aykırı bilgiler yaydığı öne sürüldü.

İddianamede, söz konusu açıklamaların kamuoyunda yanlış algı oluşturabilecek nitelikte olduğu ve devlet kurumlarına duyulan güveni olumsuz etkileyebileceği değerlendirmesine yer verildi.

Hapis Cezası Talep Edildi

Savcılık, Erman Toroğlu'nun "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işlediği kanaatine vararak 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Hazırlanan iddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Yargılama Süreci Başlayacak

İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte Erman Toroğlu önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Mahkeme sürecinde savcılık tarafından ileri sürülen iddialar ile Toroğlu'nun savunmasının değerlendirilmesinin ardından davaya ilişkin karar verilecek.

Spor kamuoyunda geniş yankı uyandıran davanın önümüzdeki dönemde de gündemdeki yerini koruması bekleniyor.