İLK DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyi inceleyen Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı kabul ederek tensip zaptını oluşturdu.

Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 22 Haziran tarihinde yapılmasına karar verdi.

BİR SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, dosyada sanık olarak yer alan şarkıcı İzzet Yıldızhan’ın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrol kapsamında tahliyesine hükmetti.

SALDIRININ DETAYLARI İDDİANAMEDE

İddianamede yer alan bilgilere göre olay, 19 Mart’ta Ümraniye Tatlısu Mahallesi’nde meydana geldi.

Park halindeki araçta arkadaşıyla oturan Kubilay Kaan Kundakçı’nın yanına iki araçla gelen şüphelilerden biri, araçtan inerek silahla ateş açtı.

Bilirkişi tarafından incelenen güvenlik kamerası görüntülerine göre:

Şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu araçtan indi

Belinden çıkardığı silahla Kundakçı’nın bulunduğu aracın kapısını açtı

Tek el ateş ederek olay yerinden uzaklaştı

Kundakçı’nın, ölümcül tek kurşunla hayatını kaybettiği tespit edildi.

SALDIRI PLANLI MIYDI?

İddianamede dikkat çeken en önemli değerlendirmelerden biri de saldırının planlı olabileceğine yönelik bulgular oldu.

Dosyada yer alan HTS kayıtları, cep telefonu incelemeleri ve kriminal raporlar doğrultusunda:

Sanıkların olaydan önce bölgede keşif yaptığı

Olay öncesi aralarında yoğun iletişim bulunduğu

Saldırı sonrası da irtibatın sürdüğü

belirtilerek olayın spontane gelişmediğine dair kuvvetli şüphe oluştuğu vurgulandı.

SANIKLAR İÇİN İSTENEN CEZALAR

İddianamede sanıklar hakkında talep edilen cezalar şu şekilde sıralandı:

Alaattin Kadayıfçıoğlu:

“Kasten öldürme” suçundan müebbet hapis

“Kasten öldürme” suçundan Aleyna Tutuş ve Zuhal Kalaycıoğlu:

“Kasten öldürmeye azmettirme” suçundan müebbet hapis

“Kasten öldürmeye azmettirme” suçundan Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece ve Bilal Kadayıfçıoğlu:

“Kasten öldürmeye yardım etme” suçundan 10 ila 15 yıl hapis

“Kasten öldürmeye yardım etme” suçundan Metin Kadayıfçıoğlu:

“Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” ve

“Suçluyu kayırma” suçlarından 1 ila 10 yıl hapis

“Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” ve “Suçluyu kayırma” suçlarından Engin Taşkıran:

Aynı suçlardan 6 aydan 10 yıla kadar hapis

Aynı suçlardan İzzet Yıldızhan ve Ahmet Özkoç:

“Suçluyu kayırma” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis

DAVADA KRİTİK SÜREÇ BAŞLIYOR

İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte dava süreci resmen başlamış oldu.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayda, mahkemenin alacağı kararın hem adalet süreci hem de benzer olaylar açısından emsal teşkil etmesi bekleniyor.