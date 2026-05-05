Gelişmiş dijital sistemler ve yapay zekâ ile desteklenen ALO 153, Büyükşehir ile vatandaş arasında hızlı ve etkin bir iletişim ağı kuruyor. Temizlik hizmetlerinden çevre sağlığı uygulamalarına, sosyal yardımlardan altyapı ve yol çalışmalarına, veterinerlik hizmetlerinden acil müdahale gerektiren durumlara kadar pek çok alanda vatandaşlardan gelen başvurular anlık olarak ilgili birimlere iletiyor.

Nisan Ayında 11 Bin 651 Başvuru

Nisan ayı istatistiklerine göre, ALO 153 Çağrı Merkezi’ne toplam 11 bin 651 çağrı ulaştı. Yoğun başvuru trafiğine rağmen tüm talepler sistemli bir şekilde kayıt altına alınarak ilgili birimler tarafından hızlıca sonuçlandırıldı.

Her Başvuru Titizlikle Takip Ediliyor

Vatandaşlardan gelen tüm çağrılar, çözüm süreci boyunca titizlikle takip ediliyor. Bu sayede taleplerin karşılıksız kalmasının önüne geçiliyor. Bu sayede Büyükşehir Belediyesinin hizmet kalitesi sürekli olarak artırılıyor. ALO 153 Çağrı Merkezi, iletişim hattı olmanın ötesinde, şehir yönetiminde önemli bir rol üstleniyor. Büyükşehir ile vatandaşlar arasında köprü görevi gören ALO 153, erişilebilir ve şeffaf yönetim anlayışına da önemli katkılar sunuyor.