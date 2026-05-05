Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, modern araç ve ekipmanları ile donatılmış filosu ve alanında uzman personeliyle 7 gün 24 saat vatandaşların can ve mal güvenliği için görev başında. Şehir genelinde meydana gelen yangınlardan trafik kazalarına, su baskınlarından çeşitli kurtarma operasyonlarına kadar çok sayıda olaya müdahale eden Büyükşehir İtfaiyesi, hızlı ve koordineli çalışmalarıyla olası can ve mal kayıplarının önüne geçti.

7/24 Kesintisiz Hizmet Anlayışı

Şehrin dört bir yanında kesintisiz hizmet veren Büyükşehir İtfaiyesi; 23 şube, 398 personel ve 76 araç ile yürütülen hizmetlerde Nisan ayı boyunca toplam 801 olaya müdahale etti. Bu olayların 181’i yangın, 41’i trafik kazası, 38’i su baskını ve 1’i boğulma vakası olarak kayıtlara geçti. Ayrıca 540 farklı itfai olayında da ekipler aktif görev alarak süreci başarıyla yönetti. Zamanında yapılan müdahaleler, olumsuzlukların büyümesini engelledi.

Eğitim Faaliyetleriyle Bilinçli Toplum

Nisan ayında önleyici hizmetlere ağırlık veren itfaiye ekipleri, kamu kurumları, okullar ve özel kuruluşlarda düzenlenen eğitim programlarıyla toplam 886 kişiye ulaştı. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimlerde, afet ve yangın anında doğru davranış biçimleri anlatılarak toplumsal farkındalık artırıldı.