Hizmet ağına ilişkin bilgi veren Kalkan, “Şirketimiz Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinde, 20 ilçe ve 910 mahalle ile 454 köyde, yaklaşık 820 bin aboneye hizmet sunuyor. Toplamda 29.000 km’yi bulan hat uzunluğu, 6500 adet trafo ve yaklaşık 550.000 adet direkle kurgulanan şebeke ağımızda 1400 kişilik ekibimizle bölgenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz. Bu büyük yapıyı daha etkin ve verimli hale getirmek için sahayı detaylı şekilde analiz ediyoruz” dedi.

Göreve başlamasının ardından saha programını oluşturduklarını belirten Kalkan, mevcut durumun kapsamlı bir değerlendirme sürecinden geçirildiğini vurgulayarak, “Tüm ilçelerimizi kapsayan detaylı bir saha planlaması yapıyoruz. Altyapımızı, ekiplerimizi ve operasyonel süreçlerimizi bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Kısa süre içerisinde sahada da aktif olarak yer alarak tespitlerimizi yerinde pekiştirecek, sorunlara kalıcı ve sürdürülebilir çözümler geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeni dönemin en önemli başlıklarından birinin yatırım olacağını dile getiren Kalkan, “2026 yılı yatırım programı kapsamında 6 milyar TL’lik bir bütçeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu yatırımlar; yeni hat tesisleri, trafo kapasite artışları, şebeke yenileme çalışmaları ve teknolojik altyapı iyileştirmelerini kapsıyor. Bölgenin artan enerji ihtiyacına güçlü bir altyapıyla cevap vereceğiz” diye konuştu.

Bakım ve onarım süreçlerinde de yeni bir yaklaşım benimseneceğini belirten Kalkan, “Sadece arıza olduğunda müdahale eden değil, arızayı önceden öngören bir sistem kuruyoruz. Periyodik bakım çalışmalarını artırarak kesinti sürelerini azaltmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda dijital izleme sistemleriyle şebekeyi anlık olarak takip ediyoruz” dedi.

Tüketici odaklı hizmet anlayışına özel vurgu yapan Kalkan, “Tüm çalışmalarımızın merkezinde tüketicilerimiz var. Tüketicilerimizin yaşadığı sorunlara hızlı ve kalıcı çözümler üretmek temel önceliğimiz. Daha ulaşılabilir, daha şeffaf ve daha çözüm odaklı bir yapı kuruyoruz. Amacımız sadece enerji vermek değil, güven veren bir hizmet sunmak” ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde saha ekiplerinin güçlendirileceğini de belirten Kalkan, “İnsan kaynağımızı daha etkin kullanarak müdahale hızımızı artıracağız. Sahada daha görünür, daha erişilebilir bir şirket olacağız” dedi.

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin yeni yönetim anlayışıyla birlikte bölge genelinde hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüleceği belirtildi.