Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin sosyal yaşamına değer katacak Çınaraltı Sosyal Tesisleri’nde çalışmalarını tamamlama aşmasına geldi. Dulkadiroğlu Pınarbaşı mevkiinde doğayla uyumlu mimarisi, geniş kullanım alanları ve modern donatılarıyla dikkat çeken proje, açılış için gün sayıyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tesisin kaba inşaatı ve ince işçilik süreçleri eksiksiz şekilde tamamlandı. İç mekânlarda kullanılan malzeme kalitesi ve estetik tasarım anlayışıyla öne çıkan projede, tefrişatta da son aşamaya gelindi. Oturma grupları, sosyal alan düzenlemeleri ve kullanıcı konforunu artıracak detaylar titizlikle düzenleniyor.

Çevre Düzenlemesiyle Bütüncül Bir Yaşam Alanı Oluşturuluyor

Tesisin çevresinde yürütülen çalışmalar da en az yapı kadar kapsamlı ilerliyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen peyzaj düzenlemeleriyle alan, estetik ve fonksiyonel bir görünüme kavuşturuluyor. Yeşil alanların artırılması, çeşitli bitki türlerinin bölgeye kazandırılması ve doğal dokuya uygun tasarım anlayışıyla Pınarbaşı’nın karakteri korunuyor.

Bu kapsamda çevre duvarı imalatı, yürüyüş alanlarının oluşturulması, otopark alanlarının düzenlenmesi, aydınlatma sistemlerinin kurulumu ve sulama altyapısının entegrasyonu gibi çalışmalar eş zamanlı olarak yürütülüyor. Böylece tesis, yalnızca bir dinlenme alanı değil, aynı zamanda güvenli, düzenli ve sürdürülebilir bir sosyal yaşam alanı olarak planlanıyor.

Her Yaş Grubuna Hitap Eden Donatılar

Çınaraltı Sosyal Tesisleri, farklı yaş gruplarının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. Çocuklar için modern ve güvenli oyun grupları oluşturulurken, aileler için geniş oturma alanları ve dinlenme noktaları planlandı. Ayrıca tesis içerisinde sosyal etkileşimi artıracak alanlar, yürüyüş ve dinlenme noktalarıyla desteklenerek kullanıcı deneyimi üst seviyeye çıkarılıyor. Bu yönüyle proje, şehir hayatının yoğun temposundan uzaklaşmak isteyen vatandaşlar için önemli bir alternatif sunacak.

Doğal Doku ve Modern Mimari Bir Arada

Pınarbaşı’nın doğal güzellikleriyle bütünleşecek şekilde tasarlanan tesis, modern mimari anlayışıyla da dikkat çekiyor. Doğal manzarayı ön plana çıkaran yerleşim planı sayesinde ziyaretçiler hem estetik hem de huzur veren bir ortamda vakit geçirme imkânı bulacak. Projede kullanılan mimari detaylar, çevreyle uyumlu malzemeler ve açık alan ağırlıklı tasarım anlayışı, tesisin sürdürülebilirlik vizyonunu da ortaya koyuyor.

Açılış İçin Geri Sayım Başladı

Tüm çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla birlikte tesisin kapılarını vatandaşlara açması planlanıyor. Büyükşehir Belediyesinin vizyon projeleri arasında yer alan Çınaraltı Sosyal Tesisleri, hizmete girmesiyle birlikte hem sosyal yaşamı canlandıracak hem de şehrin yaşam kalitesini artıran önemli yatırımlardan biri olarak dikkat çekecek.