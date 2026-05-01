Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin yeniden yapılanma sürecini daha planlı, katılımcı ve sürdürülebilir bir zemine oturtmak amacıyla ulusal ve uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye devam ediyor. Bu doğrultuda, Türkiye Belediyeler Birliği ve Hollanda Belediyeler Birliği Uluslararası İş Birliği Ajansı iş birliğiyle yürütülen ve 2025–2028 dönemini kapsayan “Türkiye’de Kentsel Planlamada Yönetişimin İyileştirilmesi Projesi” kapsamında önemli bir koordinasyon toplantısı ve çalıştay gerçekleştirildi.

Şairler Tepesi’nde gerçekleştirilen programa, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, teknik uzmanlar ve proje paydaşları katıldı. Toplantıda, proje kapsamında belirlenen pilot çalışma alanına ilişkin mevcut durum kapsamlı şekilde ele alındı. Katılımcıların görüş ve önerileri doğrultusunda, ilerleyen süreçte yürütülecek planlama çalışmalarının temel çerçevesi oluşturuldu.

Katılımcı Planlama ve Güçlü Yönetişim Vurgusu

Gerçekleştirilen çalıştayda ise modern şehircilik anlayışının temel unsurlarından olan katılımcı kentsel planlama yaklaşımı ön plana çıktı. Bunun yanı sıra yönetişim yapılarının güçlendirilmesi, kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve ortak karar alma mekanizmalarının geliştirilmesi gibi başlıklar detaylı şekilde değerlendirildi. Katılımcılar, gerçekleştirilen grup çalışmalarıyla planlama süreçlerine yön verecek ortak ilkeleri ve öncelikleri belirledi. Bu kapsamda, şehrin ihtiyaçlarına duyarlı, sürdürülebilir ve dirençli bir kent yapısının oluşturulması hedefleniyor.

“Uluslararası İş Birlikleriyle Şehrimize Değer Katıyoruz”

Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Erdoğan Emrah Hatunoğlu, uluslararası iş birliklerinin önemine dikkat çekerek, “Hollanda Büyükelçiliği ve Hollanda Belediyeler Birliği ile uzun süredir verimli bir iş birliği yürütüyoruz. Bu kapsamda şehrimize pek çok proje kazandırdık. Kentsel planlamayı odağına alan bu yeni projenin de Kahramanmaraş’ın geleceğine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. İş birliklerimizi artırarak yeni projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Deprem Sonrası Yeniden Yapılanma Sürecine Katkı

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı İzzet Kılıç ise 6 Şubat depremlerinin ardından şehirde yürütülen çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirterek, “Alt ve üstyapı yatırımlarımız yoğun şekilde sürüyor. Daha yaşanabilir bir Kahramanmaraş için tüm kurumlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Özellikle Kahramanmaraş Kalesi ve çevresi ile Kanlıdere aksını kapsayan çalışmalarımız kapsamında paydaşlarımızla bir araya gelerek kapsamlı istişarelerde bulunduk” dedi.

Hedef: Daha Dirençli ve Yaşanabilir Bir Şehir

Afet sonrası yeniden yapılanma sürecine katkı sunmayı amaçlayan proje; pilot belediyelerin teknik kapasitesinin artırılmasını, katılımcı planlama yetkinliklerinin geliştirilmesini ve çok katmanlı yönetişim yapılarının güçlendirilmesini hedefliyor. Aynı zamanda Hollanda’nın kentsel planlama ve tasarım alanındaki deneyiminden faydalanılarak iki ülke arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması da projenin önemli bileşenleri arasında yer alıyor.