Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesi’nde yapımı süren stadyumda kaba inşaatta sona yaklaşılırken, taşıyıcı sistemlerin büyük bölümü tamamlandı. Ekipler, çelik konstrüksiyon ve çatı imalatlarını eş zamanlı olarak sürdürürken, üstyapı çalışmalarına geçiş için hazırlıklarını da sürdürüyor.

Toplam 17 bin 500 seyirci kapasitesine sahip olacak şekilde projelendirilen stadyumda tribünlerin önemli bir kısmı yükselirken, modern localar, sosyal alanlar ve spor salonları da projede yer alıyor.

Sadece futbol karşılaşmalarına değil, konser ve çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapacak şekilde tasarlanan tesisin, tamamlandığında Kahramanmaraş’ın spor ve sosyal yaşamına önemli katkı sunması bekleniyor.