6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yeniden inşa ve ihya süreci tüm hızıyla sürerken, şehir genelinde yükselen konut ve iş yerlerine paralel olarak ulaşım altyapısı da güçlendiriliyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yol yatırımlarına ağırlık vererek şehir içi ulaşımın daha konforlu ve güvenli hale getirilmesini hedefliyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmaların önemli adreslerinden biri de şehir merkezinin en kritik ulaşım aksları arasında yer alan Trabzon Bulvarı ile bu bulvarın kesişim noktasında bulunan Milli Egemenlik Caddesi oldu. Özellikle yeni yerleşim alanlarının yoğunlaştığı bölgede gerçekleştirilen çalışmalar, artan trafik yükünü karşılayacak şekilde planlanıyor.

Kalıcı konut ve iş yerlerinde sona yaklaşılan bölgede ekipler, mevcut yolları sıcak asfaltla kaplayarak hem sürüş konforunu artırıyor hem de yol güvenliğini üst seviyeye taşıyor. Modern asfalt uygulamalarıyla birlikte yol yüzeyindeki deformasyonlar giderilirken, sürücüler için daha akıcı ve güvenli bir ulaşım imkânı sağlanıyor.