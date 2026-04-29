Kahramanmaraş Tabip Odası’nın 2026-2028 dönemi seçimleri öncesinde adaylığını açıklayan Dr. Akif Sarıca ve yönetim kurulu adayları birlik ve beraberlik yemeğinde buluştu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda, meslektaş dayanışması ve ortak akıl vurgusu ön plana çıktı.

Seçim sürecine güçlü bir şekilde hazırlandıklarını belirten adaylar, hekimlerin sorunlarına çözüm üretmek ve mesleki dayanışmayı artırmak adına birlikte hareket edeceklerini ifade etti. Programda yapılan konuşmalarda, Tabip Odası’nın daha etkin ve kapsayıcı bir yapıya kavuşması için ortak çalışma mesajı verildi.

Adaylar, seçim sürecinin centilmence ve meslek onuruna yakışır bir şekilde yürütülmesi gerektiğine dikkat çekerek, tüm hekimleri sürece katkı sunmaya davet etti.

Düzenlenen birlik yemeği, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve karşılıklı iyi dileklerin iletilmesiyle sona erdi.