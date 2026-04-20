Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: Kabine'de okul saldırılarını ele aldık. Millet olarak ailelerin hüznünü paylaşıyoruz. Yüreklerdeki yangının sönmeyeceğini biliyoruz. Acil müdahalenin yanında hiçbir ihtimal dışlanmadan saldırılar inceleniyor. Okul saldırılarını tüm boyutlarıyla araştırıyoruz. Her iki saldırganın dijital ayak izleri kısa sürede tespit edildi. Çok önemli bulgulara ulaşıldı.

"MANİPÜLATİF İÇERİK YAYAN HESAPLARLA İLGİLİ GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALDIK"

"Sosyal medya ve dijital iletişim platformlarında yalan, manipülatif ve zararlı içerik yayan hesaplarla ilgili gerekli önlemleri aldık. Bu tarz caniler sadece masumların kanını dökmeyi değil, terör örgütleri gibi toplumda infial uyandırmayı, tedirginlik, korku oluşturmayı da hedefliyorlar. Sosyal medya ve dijital iletişim platformlarında yalan, manipülatif ve zararlı içerik yayan hesaplarla ilgili gerekli önlemleri aldık."



"Kimi medya organlarımız, kimi siyasetçilerimiz kimi örgütlerimiz pedagojik açıdan sorunlu beyanatları ve yayın çizgileriyle bilerek veya bilmeden saldırganların amacına hizmet etmiş, faillerin ekmeğine adeta yağ sürmüşlerdir. Böyle bir acı üzerinden milleti tahrik etmek sorumsuzluktur. Kimsenin öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi tedirgin etmeye hakkı yoktur. Şiddet kültürünü besleyen mikropların teşhisinde ne kadar isabetli olursak, tedavi sürecinde de o derece başarı sağlarız."

"EN KÜÇÜK BİR TAVİZ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

"Okullarımızın güvenliği meselesi önceliklerimizin en başındadır. Burada en küçük bir taviz söz konusu değildir ve olmayacaktır. Siber Devriye Faaliyetlerine daha fazla ağırlık vermeyi, siber birimlerimizin kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyoruz. İnternetin karanlık dehlizlerinde görünür görünmez varlığımızı yapay zekadan da istifade ederek daha da güçlendireceğiz."

"VELİLERE DESTEK VE DANIŞMA HATTI"

"Okul ve veli arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için 2 yıl önce başlattığımız Veli Randevu Sistemi'ni daha etkin hale getireceğiz. Okul-kolluk işbirliğinin artırılması, yeni çalışma modellerinin geliştirilmesi yine bu süreçte atacağımız adımlardan biri olacaktır. Dijital bağımlılıkla mücadelede velilerimize yönelik destek ve danışma hattını devreye alacağız."

"İYİLİĞİ TEŞVİK EDEN YAPIMLARA DAHA FAZLA YER VERİLMELİ"

"Suç ve şiddet temalı yapımlarda faillerin güçlü, etkileyici, cezadan muaf hatta saygın biri olarak gösterilmesi gençlerimizin gerçeklikle bağını zedeliyor. Haber bültenlerinde failin suç yönteminin ayrıntılı verilmesi, saldırı görüntülerinin tekrar tekrar servis edilmesi çocuklarımızda taklit riskini büyütüyor. RTÜK başta olmak üzere ilgili kurumlarımızla özellikle ekranda şiddet ve yozlaşma meselesinin üzerine daha tavizsiz gitmekte kararlıyız. Şiddeti özendiren, çarpık ilişkileri meşrulaştıran yapımlardan ziyade aileyi merkeze alan, iyiliği teşvik eden yapımlara daha fazla yer verilmeli."

SİLAH SAHİPLİĞİNİN SINIRLANDIRILMASI

"Dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmeyen ateşli silah sahiplerine, silahın çocuk tarafından ele geçirilmesi halinde verilecek cezayı artıracağız. Silah sahipliğinin sınırlandırılması konusunda ilave hukuki düzenlemeleri devreye alacağız. Bu alanlarda kapsamlı bir politika belgesini ve eylem planını hayata geçireceğiz. Yüreği yaralı annelerimiz için bu ülkenin gözleri ışıl ışıl, umutla parlayan çocukları için inşallah bu sorunu büyümeden hal yoluna koyacağız."