Soruşturmada Yeni Dönem

Tunceli’de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma, yıllar sonra yeniden hareket kazandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada elde edilen yeni deliller, olayın “kayıp” değil, “kasten öldürme” şüphesiyle ele alınmasına neden oldu.

10 Şüpheli Tutuklandı

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 15 kişiden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında dönemin valisinin oğlu, eski polisler ve olayla bağlantılı olduğu öne sürülen isimler yer aldı.

Soruşturma dosyasında “kasten öldürme”, “cinsel saldırı” ve “delil karartma” gibi ağır suçlamalar öne çıkıyor.

Eski Vali Gözaltında

Soruşturmanın en dikkat çeken gelişmelerinden biri de dönemin valisine yönelik işlem oldu.

Tuncay Sonel, “delil karartma” şüphesiyle gözaltına alındı. O dönemde görev yapan bazı kamu görevlileri hakkında da işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Silinen Kayıtlar Ortaya Çıktı

Dosyada yer alan en kritik bulgulardan biri, hastane kayıtlarına yönelik müdahale iddiası oldu.

Bilirkişi raporlarına göre, Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce hastaneye giriş yaptığı resmi sistemlerde görünmesine rağmen, detaylı muayene kayıtlarının bulunduğu verilerin sistemden silindiği tespit edildi.

Uzmanlar, bu silmenin “profesyonel müdahale” ile gerçekleştirildiği değerlendirmesinde bulundu.

Gizli Tanık İddiaları ve Mezarlık İncelemesi

Soruşturmanın seyrini değiştiren bir diğer unsur ise gizli tanık beyanları oldu.

İddialar üzerine Pertek ilçesinde yapılan teknik incelemelerde, toprağın yapısında daha önce gömü işlemi yapıldığına dair bulgulara ulaşıldı. Ancak yapılan kazılarda somut bir kalıntıya rastlanmadı.

Şüpheliden Suçlamalara Ret

Tutuklanan şüphelilerden biri olan Mustafa Türkay Sonel, suçlamaları kabul etmedi.

Savcılık ise teknik veriler, baz kayıtları ve diğer deliller doğrultusunda “kuvvetli suç şüphesi” bulunduğu kanaatine vardı.

“Ucu Nereye Giderse Gitsin Araştırılacak”

Yılmaz Tunç, soruşturmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, dosyanın tüm yönleriyle ele alındığını ve hiçbir iddianın göz ardı edilmeden araştırıldığını belirtti.

Aile Adalet Bekliyor

Yıllardır kızlarının akıbetini öğrenmeye çalışan Doku ailesi, yaşanan gelişmeleri umutla takip ediyor.

Anne Bedriye Doku, kızının bulunmasını ve bir mezarının olmasını istediğini dile getirirken, aileye farklı şehirlerden de destek geldi.

Türkiye’nin Gündemindeki Dosya

2020 yılında kaybolan Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturma, yeni delillerle birlikte kritik bir aşamaya girdi.

Yetkililer, dosyanın aydınlatılması ve olayın tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtiyor.