İran, dün ticari gemilerin geçişine açıldığını duyurduğu Hürmüz Boğazı'nı Amerikan ablukası nedeniyle bir kez daha kapattığını açıkladı.

İran'ın duyurusunun ardından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, İran'a teşekkür etti.

Ancak teşekkür mesajından dakikalar sonra bir açıklama daha yapan Trump, İran'ın kararına rağmen yüzde 100 anlaşma sağlanana kadar Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukanın devam edeceğini söyledi.

ABD Başkanı'nın bu sözlerinden saatlerden sonra İran'dan yeni bir misilleme hamlesi geldi.

İran, ABD’nin deniz ablukasının devam etmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattığını duyurdu.