Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yaptığı başvuruya ilişkin ret kararının gerekçesini kamuoyuyla paylaştı. Kurul, mutlak butlan kararının seçim hukuku kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirterek, söz konusu yargı kararını inceleme veya denetleme yetkisinin bulunmadığını açıkladı.

Karar, siyasi gündemde geniş yankı uyandırdı.

YSK'dan Yetki Vurgusu

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayımlanan gerekçeli kararda, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen mutlak butlan kararının seçim sürecine ilişkin bir karar olmadığı belirtildi.

Kurul açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Mutlak butlan kararının YSK tarafından denetlenmesi mümkün değildir. Bölge Adliye Mahkemesi kararının seçim hukuku kapsamında YSK tarafından denetlenmesi imkanı bulunmamaktadır."

"Devam Eden Kurultaya İlişkin Değil"

Gerekçede ayrıca söz konusu mahkeme kararının devam eden bir kongre veya kurultay sürecine ilişkin olmadığına dikkat çekildi. YSK, kararında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bölge Adliye Mahkemesi kararı devam eden kongre veya kurultaya ait değildir."

Bu nedenle kararın seçim hukukundan kaynaklanan bir uyuşmazlık olarak değerlendirilemeyeceği ifade edildi.

CHP'nin Başvurusu Reddedilmişti

CHP tarafından yapılan başvurunun ardından konuyu gündemine alan Yüksek Seçim Kurulu, daha önce talebi reddetmişti. Kurulun bugün açıkladığı gerekçeli kararla birlikte ret kararının hukuki dayanakları da netleşmiş oldu.

Siyasi Gündemde Yankı Uyandırdı

YSK'nın gerekçeli kararı, CHP'de yaşanan kurultay ve yönetim tartışmalarının sürdüğü bir dönemde geldi.

Kararın ardından gözler, sürecin bundan sonraki aşamalarına ve taraflardan gelecek açıklamalara çevrildi.

Hukukçular ise YSK'nın kararında, seçim hukukunun sınırları ile genel yargı kararlarının denetim alanı arasındaki ayrımın açık şekilde ortaya konulduğunu değerlendiriyor.