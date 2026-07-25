TRT Haber canlı yayınında dikkat çeken açıklamalar

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Muhsin Yazıcıoğlu'nun 25 Mart 2009'da hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmanın son durumuna dair önemli bilgiler paylaştı.

Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Gürlek, dosyada FETÖ'nün olası rolüne işaret eden yeni delillerin ortaya çıktığını belirtti.

F-4 savaş uçağı iddiası yeniden gündemde

Bakan Gürlek, soruşturma kapsamında elde edilen teknik bulguların, olay sırasında bölgede bulunan F-4 savaş uçağının helikopterin düşmesine etkisi olabileceğine yönelik değerlendirmeleri desteklediğini açıkladı.

Bu kapsamda uzman raporları ve teknik incelemelerin dosyaya eklendiğini belirten Gürlek, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü ifade etti.

FETÖ bağlantısına ilişkin dikkat çeken tespit

Gürlek'in açıklamalarındaki en dikkat çekici başlıklardan biri ise FETÖ bağlantısına ilişkin oldu. Adalet Bakanı, helikopter pilotunun eşine ait parmak izinin FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün evinde tespit edildiğini belirterek, bu bulgunun soruşturma açısından önemli deliller arasında yer aldığını söyledi.

Soruşturma çok yönlü sürüyor

Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmanın, teknik incelemeler, deliller ve yeni bulgular doğrultusunda çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, dosyadaki tüm iddiaların hukuki süreç içerisinde ayrıntılı şekilde değerlendirildiğini ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.