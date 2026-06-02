Babalar Günü 2026 Ne Zaman? İşte Tarihi ve Hikâyesi

Haziran ayının gelmesiyle birlikte Babalar Günü heyecanı da başladı. Babalarına sürpriz yapmak, hediye almak veya anlamlı bir mesaj göndermek isteyen milyonlarca kişi, "Babalar Günü ne zaman?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

2026 Babalar Günü Ne Zaman?

Babalar Günü, her yıl Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor. Buna göre 2026 Babalar Günü, 21 Haziran 2026 Pazar günü kutlanacak.

Babalarına özel bir gün hazırlamak isteyenler için geri sayım sürerken, bu anlamlı gün dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de çeşitli etkinlikler ve sürprizlerle kutlanacak.

Babalar Günü Nasıl Ortaya Çıktı?

Babalar Günü'nün hikâyesi Amerika Birleşik Devletleri'nde başladı. Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, anneler gibi babaların da özel bir günle onurlandırılması gerektiğini düşünüyordu. Dodd'un babası, eşinin vefatının ardından altı çocuğunu tek başına büyütmüştü.

Babası için özel bir gün ilan edilmesini isteyen Dodd'un girişimleri sonucunda Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910 tarihinde Washington eyaletinin Spokane kentinde kutlandı.

1966 yılında ABD Başkanı Lyndon Johnson, Haziran ayının üçüncü pazar gününü Babalar Günü olarak ilan etti. 1972 yılında ise Başkan Richard Nixon'ın imzasıyla gün resmiyet kazandı.

Babalar Günü Neden Kutlanıyor?

Babalar Günü, çocuklarının hayatında önemli rol oynayan babalara duyulan sevgi, saygı ve minneti ifade etmek amacıyla kutlanıyor.

Bu özel gün, babaların ailelerine sunduğu emek, fedakârlık ve rehberliği hatırlamak için önemli bir fırsat olarak görülüyor.

Babalar Günü İçin En Güzel Mesajlar

Kısa Babalar Günü Mesajları

İyi ki varsın babam. Babalar Günün kutlu olsun.

Hayatım boyunca en büyük gücüm sen oldun. Seni seviyorum babacığım.

Her zaman yanımda olduğun için teşekkür ederim. Babalar Günün kutlu olsun.

Dünyanın en iyi babasına sevgilerle...

Duygusal Babalar Günü Mesajları

Bana yürümeyi, düşüp yeniden kalkmayı öğreten canım babam... Varlığın her zaman en büyük gücüm oldu. Babalar Günün kutlu olsun.

Senin sevgin ve desteğin sayesinde bugün olduğum kişiyim. Emeklerin için ne kadar teşekkür etsem az. İyi ki benim babamsın.

Hayatın her döneminde bana yol gösteren, sevgisini hiç eksik etmeyen babama sonsuz teşekkürler.

Resimli Paylaşım İçin Kısa Sözler

Babam, kahramanım, yol göstericim...

Bir ömür sırtımı yasladığım en güçlü dağ: Babam.

Baba sevgisi, hayatın en güvenli limanıdır.

Canım babam, iyi ki varsın.

Babam olduğu için her gün şanslıyım.

Anlamlı Babalar Günü Mesajları