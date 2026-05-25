AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP kurultay süreciyle ilgili yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adana’da düzenlenen programda konuşan Çelik, CHP içerisindeki tartışmaların bilinçli şekilde AK Parti’ye mal edilmeye çalışıldığını savunarak, bunun “yalan siyasetine” dönüştüğünü söyledi.

“CHP’nin İç Meselesi AK Parti’ye Yükleniyor”

CHP’de yaşanan kurultay tartışmalarının parti içi bir mesele olduğunu ifade eden Çelik, bazı çevrelerin süreci farklı bir noktaya taşımaya çalıştığını belirtti.

Çelik “Özellikle Sayın Özgür Özel, kendi zaaflarını, siyasi yetersizliklerini örtbas etme konusunda sürekli Sayın Cumhurbaşkanı'mıza karşı saygısız ifadeler kullanan, haddini aşan bir siyasi üslubu takip ediyor. Maalesef orada (CHP Genel Merkezi) toplanan bazı kişilerin de Cumhurbaşkanlığı makamı ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza karşı son derece yanlış ifadeler kullandıklarını gördük. Biz siyasi eleştiriyi, protestoyu saygıyla karşılarız. Siyasi eleştiri ve siyasi protestonun, demokrasimizin olgunluğu içerisinde çok önemli yeri vardır. Biz de siyasi eleştiriye her zaman kıymet veririz fakat siyasi eleştiriyi aşan, siyasi hakaret, hedef gösterme ve siyasi tehdit anlamına gelen bütün ifadelerini Sayın Özgür Özel'e ve orada bu ifadeleri kullanan bazı kişilere aynen iade ediyoruz." dedi.

“Cumhurbaşkanımız Kırmızı Çizgimizdir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik söylemlere tepki gösteren Çelik, siyasi eleştirinin demokratik bir hak olduğunu ancak tehdit ve hakaret içeren ifadelerin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Çelik, “CHP’lilerin kendi içindeki çatışmayı AK Parti üzerinden değerlendirme çabası gerçeklerle bağdaşmıyor. Türkiye'nin demokrasisi olgundur. Türkiye'nin rejimi, siyasi hayatı pek çok krizin içinden geçmiştir, bugünlere gelmiştir. Bugünlere gelmenin neticesi olarak da yüce milletimizin büyük feraseti, basireti, devlet hayatımızın binlerce yıllara dayanan tecrübesi sayesinde atlatılmayacak kriz yoktur ama onun yerine siyasi yetersizliklerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başına, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza dönük bir siyasi tehdit, şantaj ve çirkin üslup kampanyasına çevirenlere bir adım bile attırmayız. Bu kadar net konuşuyorum çünkü kendi meselelerini çözemeyenler, kendi meseleleriyle ilgili olarak herhangi bir şekilde ortaya siyasi yetenek koyamayanların artık gelinen noktada sürekli olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızı, AK Parti'mizi, Cumhur İttifakı'mızı bu üslupla hedef alması karşısında bizim onların önüne koyacağımız şey, en net ve en kesin hukuki ve siyasi mücadeledir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bizim kırmızı çizgimizdir. Bu kırmızı çizgiye kimseyi dokundurtmayız." dedi.

CHP'lilere Seslendi

CHP'lilere seslenen Çelik, "Protesto hakkını, eleştiri hakkını kullanmak üzere orada bulunan Cumhuriyet Halk Partisine gönül vermiş vatandaşlarımıza saygımız büyüktür fakat onların içerisine karışarak bu çirkin üslubu kullananlarla, Cumhurbaşkanlığı makamına, partimize, arkadaşlarımıza dönük bu tehdit, şantaj ve hakaret üslubunu kullananlarla da hukuk önünde hesaplaşacağız." dedi.

“Türkiye’nin Aşamayacağı Kriz Yok”

Türkiye’nin demokrasi tecrübesine dikkat çeken Çelik, yaşanan siyasi gerilimlerin sağduyu ve hukuk çerçevesinde aşılabileceğini ifade etti.

Toplumda gerginliği artıracak söylemlerden kaçınılması gerektiğini belirten Çelik, siyasi akıl ve sağduyu çağrısında bulundu.