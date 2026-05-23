Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) "mutlak butlan" sonrası mesaisi devam ediyor.

CHP'de bugün Özgür Özel başkanlığında kapalı grup toplantısı yapıldı. Toplantıda "grup başkanlığı seçimi" gerçekleşti.

Özgür Özel, kapalı grup toplantısına katılan 96 milletvekilinin 95’inin oyu ile CHP TBMM Grup Başkanı olarak yeniden seçildi.

1 oy ise geçersiz sayıldı. Toplantıya hastalık, cenaze ya da yurt dışında olma mazeretleri nedeniyle katılamayan 15 milletvekili de CHP lideri Özel’e desteklerini bildirdi.

CHP kaynakları, bu seçimin “grup içi güven tazeleme” nedeniyle yapıldığını belirtti.