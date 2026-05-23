Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddiaları kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

13 Şüpheli Gözaltına Alındı

Operasyon kapsamında toplam 13 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin; Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu öğrenildi.

Kurultay İddiaları Soruşturmanın Merkezinde

Soruşturmanın odağında, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda bazı delegelerin oy kullanma sürecine yönelik müdahale ve usulsüzlük iddiaları yer alıyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, soruşturmanın yeni gözaltılarla genişleyebileceği değerlendiriliyor.