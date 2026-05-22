64. Türkiye Kupası’nda final heyecanı yaşandı.

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor ile İlhan Palut’un çalıştırdığı Konyaspor, hakem Halil Umut Meler’in düdük çaldığı maçta Antalya Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Kritik maçta kazanan Trabzonspor oldu.

Bordo-mavililer, Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti ve Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı.

TRABZONSPOR İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ

Paul Onuachu, 18. dakikada kaydettiği golle takımını mücadelede öne geçirirken Antalya'da oynanan müsabakanın ilk yarısı, bordo-mavili takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

KONYASPOR EŞİTLİĞİ YAKALADI

Konyaspor, Muleka'nın attığı golle 50. dakikada skoru eşitledi.

KONYASPOR PENALTI KAÇIRDI, TRABZONSPOR ATTI

Yeşil-beyazlı takım, Bardhi'nin 58. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan ise yararlanamadı.

Maçın hakemi Halil Umut Meler, karşılaşmada bir kez daha penaltı noktasını gösterirken topun başına geçen Onuachu, fileleri sarsmayı bildi ve Trabzonspor'u tekrar öne geçirdi.

TRABZONSPOR, 10. KEZ KAZANDI

Müsabakanın kalan anlarında üstünlüğünü koruyan Fatih Tekke'nin takımı, finalden 2-1 galip ayrıldı.

Konyaspor'u mağlup eden Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan taraf oldu.

Bordo-mavili takım, tarihinde 10. kez kupayı müzesine götürdü.