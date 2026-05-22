Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan kişi sahilde ölü bulundu.

Çevlik Sahili'nde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekibine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi.

Jandarma ekipleri, cesedin 3 gündür kayıp olarak aranan Ö.A'ya ait olduğunu belirledi.

Ö.A'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.