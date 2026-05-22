Gaziantep'te taksi şoförünü rehin alan şüpheli yakalandı
Gaziantep'te taksi şoförünü rehin alan şüpheli yakalandı
İçeriği Görüntüle

Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sahte para bastığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin belirlenen adreslere yaptığı operasyonda 2 ruhsatsız tüfek ve 14 fişek ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan daha önce düzenlenen operasyon kapsamında aynı olaya ilişkin 3 şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: AA