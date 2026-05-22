Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Valiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttüğü bildirildi.

Ekipler, belirlenen adrese yaptıkları operasyonda 83 bin 679 tıbbi ilaç, 44 bin 400 tıbbi malzeme, 22 bin 410 çözelti ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.