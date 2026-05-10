Gaziantep'in Nizip ilçesinde tarlada sürüm yaptığı sırada devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Kocatepe Mahallesi'nde kendisine ait tarlada traktörüyle çalışan Ali P, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen aracın altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Ali P'nin cenazesi, incelemelerin ardından Nizip Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
